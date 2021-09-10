Чебоксары, 10 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Мэрия Чебоксар получит 350 млн рублей коммерческого кредита, заплатив за использование 25,9 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Администрация Чебоксар объявляла электронный аукцион по предоставлению кредита открытием возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в размере 350 млн рублей. Срок действия кредита — с 19 октября 2021 года и по 14 октября 2022 года включительно.

«Для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города Чебоксары», — говорится в документе.

Начальная цена составила 26,25 млн рублей. Данные средства предусмотрены в муниципальной казне. Согласно финансовому обоснованию начальной стоимости, ставка определена в размере 7,5% годовых.

По итогам аукциона цена контракта снижена до 25,9 млн рублей. Кредит предоставит Сбербанк.