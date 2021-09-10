Чебоксары получат в кредит 350 млн рублей
Чебоксары, 10 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Мэрия Чебоксар получит 350 млн рублей коммерческого кредита, заплатив за использование 25,9 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Администрация Чебоксар объявляла электронный аукцион по предоставлению кредита открытием возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в размере 350 млн рублей. Срок действия кредита — с 19 октября 2021 года и по 14 октября 2022 года включительно.
«Для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города Чебоксары», — говорится в документе.
Начальная цена составила 26,25 млн рублей. Данные средства предусмотрены в муниципальной казне. Согласно финансовому обоснованию начальной стоимости, ставка определена в размере 7,5% годовых.
По итогам аукциона цена контракта снижена до 25,9 млн рублей. Кредит предоставит Сбербанк.