Владивосток, 10 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Приморье 10 сентября отмечают 149-летие со дня рождения исследователя, путешественника Владимира Арсеньева. В честь этого знаменательного дня прошла передача первого полного собрания сочинений выдающегося ученого, писателя, географа и краеведа в шести книгах. Губернатор Олег Кожемяко вручил их детской библиотеке имени Арсеньева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Лекция о В.К. Арсеньеве в павильоне Приморского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

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Детскую библиотеку №5 в Арсеньеве в этом году первой обновили по нацпроекту «Культура». Здесь сделали ремонт, книжные фонды пополнились печатными и электронными изданиями, установили новую компьютерную технику, подключили высокоскоростной интернет.

Читатели обновленной библиотеки получили в пользование почти 2 тыс. новых книг. Благодаря нацпроекту учреждение превратилось в настоящий информационный центр, отвечающий всем требованиям современного читателя.

Кроме уникального издания книг Арсеньева, сделавшего свой неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока, библиотека получила ещё подарок — современную книгу «Встречи в тайге», которая издана с использованием технологии дополненной реальности — это совместный проект правительства Приморья и издательства «Русский Остров».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас идёт подготовка к съемкам художественного фильма о жизни Владимира Арсеньева под руководством народного артиста Евгения Миронова.