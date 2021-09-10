Чжухай, Китай, 10 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Зона углубленного сотрудничества Гуандун-Макао в китайском Хэнцине служит новой платформой и открыла новые возможности для Специального административного района Макао (САР) по развитию умеренно диверсифицированной экономики, заявил 9 сентября официальный представитель правительства САР, передает агентство Синьхуа.

Макао

Секретарь администрации и юстиции Макао Чонг Вен Чон заявил на пресс-конференции, что существуют новые возможности для развития фирменных предприятий Макао, таких как традиционная китайская медицина. По словам Чонга, зона сотрудничества, в которой приоритет отдается таким отраслям, как интегральные схемы, новые материалы, новая энергия, большие данные и биомедицина, также способствует развитию научно-технических исследований и высокотехнологичного производства.

Он добавил, что зона сотрудничества Хэнцинь также приносит пользу культуре и туризму, конвенциям и выставкам, а также спортивным мероприятиям. Будут приняты меры для поддержки организаторов выставок в Макао в проведении торговых ярмарок в Хэнцине и облегчения трансграничных поездок участников.

Также будут продвигаться современные финансы с акцентом на развитие рынков облигаций, управление активами и финансовую аренду, сказал Чонг. Также будет создана платформа финансовых услуг между Китаем и португалоязычными странами.

Центральные власти Китая 5 сентября обнародовали генеральный план строительства зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Макао в Хэнцине, районе, расположенном в южной части города Чжухай в провинции Гуандун, рядом с Макао.