Москва, 10 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал присвоение Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

AAA333 Мемориал воинской и трудовой доблести. Пенза

Сообщается, что это решение было принято на заседании оргкомитета «Победа», под председательством главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Городами трудовой доблести» также стали Кемерово, Чита, Оха и другие.