Кызыл, 10 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года зарегистрировано 10 737 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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За сутки диагноз подтвердился у жителей Кызыла (22 новых случая), Монгун-Тайгинского (+11), Дзун-Хемчикского (+10) и других районов.

«Из 61 заболевших мужчин — 24, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 20, от 18 до 49 лет — 22, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 9», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки двадцать человек. Всего в стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 293 пациента, шесть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 61%.

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