Благовещенск, 10 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Магдагачинском районе Амурской области сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали с поличным четверых лесорубов, которые работали без разрешительных документов. Мужчины спилили 71 дерево и собирались увозить их на грузовом автомобиле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

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Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии устроили «чёрным лесорубам» засаду, и задержали их в момент нарушения преступных действий. Оказалось, лесозаготовители не подозревали, что их деятельность незаконна — их просто нанял на работу местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Бензопила и техника, которые применялись при рубке леса, были изъяты.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае «чёрных лесорубов» обнаружили в Приморском крае. Там ущерб, нанесённый лесничеству, оценили в 9 млн рублей.