Киев, , 07:42 — REGNUM Часть стран ЕС не видят оснований для расширения сообщества и не стремятся принимать в него новых членов, заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс 9 сентября в интервью «Европейской правде».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам дипломата, государства Евросоюза также «не хотят получать новые проблемы». Кроме того, он сообщил, что не может оценить конкретные сроки вступления Украины в ЕС, поскольку у объединения нет общего понимания по этому вопросу.

«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах. Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Евросоюзе о европейской перспективе Украины», — сказал Пойканс.

Посол подчеркнул, что говорить о членстве страны в ЕС можно будет только после достижения согласованной позиции всеми государствами сообщества, а также при условии продолжения Киевом требуемых реформ.

«Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит членство в ЕС и НАТО в течение ближайших 5−10 лет. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украине, Молдавии и Грузии нужно работать примерно 20 лет для того, чтобы достичь критериев Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Эстонии рассказала, когда Украина, Молдавия и Грузия вступят в ЕС