Киев, 10 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Часть стран ЕС не видят оснований для расширения сообщества и не стремятся принимать в него новых членов, заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс 9 сентября в интервью «Европейской правде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По словам дипломата, государства Евросоюза также «не хотят получать новые проблемы». Кроме того, он сообщил, что не может оценить конкретные сроки вступления Украины в ЕС, поскольку у объединения нет общего понимания по этому вопросу.

«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах. Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Евросоюзе о европейской перспективе Украины», — сказал Пойканс.

Посол подчеркнул, что говорить о членстве страны в ЕС можно будет только после достижения согласованной позиции всеми государствами сообщества, а также при условии продолжения Киевом требуемых реформ.

«Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит членство в ЕС и НАТО в течение ближайших 5−10 лет. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украине, Молдавии и Грузии нужно работать примерно 20 лет для того, чтобы достичь критериев Евросоюза.