Чита, 10 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Более 300 жителей Забайкалья приняли участие во всероссийской акции сохраним лис. Как сообщает 10 сентября пресс-служба правительства региона, она проходила на территории Сивяковского лесничества.

Лес

Неравнодушные забайкальцы посадили около 40 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 10 гектаров.

«Мы хотим сказать большое спасибо тем, кто принял участие в акции. Мы очень рады, что люди понимают важность восстановления лесов. Для нас было приятным сюрпризом, когда мы увидели, что участников акции приехало намного больше, чем было заявлено.

Совместными усилиями у нас получилось сделать доброе дело, которое в будущем поможет природе восстановиться после рубок и лесных пожаров», — отметила руководитель управления лесопользования регионального минприроды Елена Кеня.

Как сообщало ИА, в мае 2021 года прошла международная акция по восстановлению леса в честь погибших солдат на Великой Отечественной войне «Сад памяти». Тогда на площади шести гектаров Сивяковского участкового лесничества более 50 человек посадили приблизительно 24 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

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