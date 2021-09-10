Пекин, , 07:41 — REGNUM Ухудшение отношений между Китаем и США может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир, заявил 10 сентября председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир», — сказал китайский лидер.

По его словам, проводимая США политика привела к обострению в китайско-американских отношениях, что «не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира».

Си Цзиньпин добавил, что Пекину и Вашингтону необходимо как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили широкий круг вопросов, по которым интересы США и Китая стран не только совпадают, но и расходятся. Переговоры между лидерами двух стран стали первыми с февраля 2021 года.

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