Челябинск, 10 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Челябинске оглашён приговор семерым гражданам, пятеро из которых являются несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Дело рассматривал Тракторозаводский районный суд. Соучастников признали виновными в 16 преступных эпизодах. Кражи совершались с октября 2019-го по июнь 2020 года по ночам. Размер причинённого ущерба превысил 300 тыс. рублей.

Свою вину подсудимые признали. Один из них, 14-летний юноша, творил беззаконие в тот период, когда уже был осуждён условно. Ему назначено 4 года 8 месяцев в воспитательной колонии. Остальным подросткам присудили обязательные работы, а двое взрослых осуждены условно с испытательными сроками.