Пермь, 10 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Массового увольнения сотрудников из пермского филиала компании Xsolla не было. Об этом сообщает депутат Госдумы Игорь Сапко на своей странице в соцсети, ссылаясь на ответ Роструда.

Pixabay.com Увольнение

«Многие ещё не забыли нашумевшую историю с возможным массовым увольнением работников пермского филиала IT-компании с иностранным участием. Получил ответ от Роструда, который провёл соответствующую проверку. Из него следует, что по сокращению или по соглашению сторон люди уволены не были. Вот такой поворот», — сказал Сапко.

Между тем, в рамках проверки Роструд выявил нарушения оформлении трудовых договоров и локальных нормативных актов. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Игорь Сапко призвал работников компании к обратной связи, если сведения об отсутствии увольнений не соответствуют действительности. Откликнулся Илья Д., который представился адвокатом одного из незаконно уволенных сотрудников. Он проинформировал, что на компанию и ее руководителя подан иск за высказывания, порочащие честь, и он готов предоставить все документы и доказательства.

Напомним, в августе СМИ сообщали о том, что основатель компании Xsolla Александр Агапитов объявил об увольнении 150 человек на основе анализа их активности в почте, чатах, документов. Он заявил, что под сокращение попали самые «невовлеченные» и «малопродуктивные» сотрудники. В соцсетях «пермская история» вызвала бурю критики. Один из бывших сотрудников Xsolla подал на компанию в суд, требуя 1 млн рублей и восстановления на работе.