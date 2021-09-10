Горно-Алтайск, 10 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 9 сентября ответил на вопросы жителей в ходе «Прямой линии». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего поступило более 300 вопросов, по 26 из которых были даны ответы.

Цитата со страницы Олега Хорохордина в инстаграм Глава Республики Алтай Олег Хорохордин привился от COVID-19

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В частности, глава рассказал о ходе борьбы с распространением коронавируса и вакцинации, подчеркнув, что она должна быть добровольной.

«Никакого принуждения к вакцинации быть не должно, жителей нужно убеждать, рассказывать им о необходимости иммунизации и защиты своего здоровья. Если же у человека имеется медотвод, отсутствие прививки никак не должно нарушить его трудовые права», — отметил он.

Добавим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, к 9 сентября в республике двумя компонентами вакцины против коронавируса привились 57,7 тыс. человек, что составило 68,6% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники управления дали разъяснения о порядке отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Так, работника могут отстранить от работы без сохранения зарплаты в случае его отказа от прививки без уважительной причины.

Подробнее: В Роспотребнадзоре разъяснили порядок отстранения непривитых работников