Гавана, 10 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, будут отменены для российских туристов с 15 ноября на Кубе. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба кубинского посольства в Москве.

Alex Graves Флаг Кубы

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Работа по упрощению въезда на Кубу для туристов из России началась 8 сентября. Туристов избавили от необходимости дважды сдавать ПЦР-тест. Теперь гостям островного государства больше не нужно делать ПЦР-тест в аэропорту Кайо-Коко после приземления. Они сдадут всего один анализ на антиген прямо в отеле, результат анализа будет известен через десять минут и за него не нужно будет дополнительно платить. В случае, если анализ будет положительный, гостю предложат сделать ПЦР-тест.

А с 15 ноября для российских туристов будут полностью отменены и ПЦР-тестирование и анализ на антиген. Кроме того, будет необязательно делать прививку от COVID-19 для приезда на Кубу. Однако прохождение вакцинации от COVID-19 будет желательным, для спокойствия самого туриста.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эффективности ирано-кубинской вакцины от COVID-19 для детей.