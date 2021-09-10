Власти Приамурья просят ввести мораторий на добычу россыпного золота
Благовещенск, 10 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов письменно попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко запретить выдавать лицензии на добычу в регионе россыпного золота. Мораторий он предлагает ввести с 2022 года на пять лет. Эти сроки указаны в письме, выдержки из которого опубликовало ТАСС.
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Аргументами для введения запрета Василий Орлов назвал развитие негативных проявлений в сфере золотодобычи и отсутствие положительной динамики прироста балансовых запасов россыпного золота. По словам главы Приамурья, в 2021 году в регионе действуют 954 лицензии на поиски золота, 74 из них — новые, а ещё 263 заявки — на рассмотрении.
Как сообщало ИА REGNUM, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора золотодобывающей компании Амурской области. Судить его будут за попытку дать 1 млн рублей взятки сотруднику ФСБ.