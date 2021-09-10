Благовещенск, 10 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов письменно попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко запретить выдавать лицензии на добычу в регионе россыпного золота. Мораторий он предлагает ввести с 2022 года на пять лет. Эти сроки указаны в письме, выдержки из которого опубликовало ТАСС.

Geograph.org.uk Добыча золота

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Аргументами для введения запрета Василий Орлов назвал развитие негативных проявлений в сфере золотодобычи и отсутствие положительной динамики прироста балансовых запасов россыпного золота. По словам главы Приамурья, в 2021 году в регионе действуют 954 лицензии на поиски золота, 74 из них — новые, а ещё 263 заявки — на рассмотрении.

«Вместе с тем эффект от деятельности лицензиатов минимален. На сегодняшний день подавляющее число недропользователей области, имеющих поисковые лицензии, не предпринимают активных действий по производству геологоразведочных работ. При этом на территории Амурской области сложилась ситуация, при которой недобросовестные недропользователи, имеющие поисковые лицензии, ведут разработку россыпного золота на стадии проведения геологоразведочных работ, влекущую за собой причинение существенного вреда окружающей среде», — констатировал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора золотодобывающей компании Амурской области. Судить его будут за попытку дать 1 млн рублей взятки сотруднику ФСБ.