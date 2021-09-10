Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Школьники

Около пяти часов вечера 9 сентября 36-летний водитель автомобиля Daewoo на улице Маяковского вне пешеходного сбил 10-летнего мальчика. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции вновь напомнили водителям о начале учебного года, призвав их быть предельно внимательными на дороге.

«Дети отвыкли от интенсивной транспортной среды, поэтому очень важно проявлять бдительность за рулем транспортного средства», — отметили в управлении.

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