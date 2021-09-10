Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 10 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. На Ямале два должностных лица аэропорта Ноябрьска привлечены к дисциплинарной ответственности из-за нарушений прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт для инвалидов

Проверка надзорного ведомства установила. что, что в аэропорту отсутствует амбулаторный лифт, обеспечивающее посадку на воздушные судна и высадку из них пассажиров с ограниченными возможностями. На сайте аэропорта не размещена информация об оказываемых пассажирам с инвалидностью услуг и порядке их предоставления.

Кроме того, установленный у входа в здание выдачи багажа пандус не соответствует законодательным требованиям, информационная табличка санитарно-бытового помещения не выполнена необходимым рельефно-точечным способом.

Устранение нарушений в аэропорту Ноябрьска находится на контроле прокуратуры, отмечают в ведомстве.