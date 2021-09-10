Чита, 10 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с получением Читой почётного звания «Город трудовой доблести» и поблагодарил всех за активную работу и продвижение инициативы.

Сайт Забайкальского края День памяти и скорби в Чите

«С большой радостью поздравляю Читу с получением этого важного и почётного звания, заслуженного честным, жертвенным трудом тысяч забайкальцев. Вклад Забайкалья в великую Победу имеет огромное значение для нас и для будущих поколений.

Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за трудовой подвиг и за яркий пример того, с каким вдохновением и целеустремлённостью должны трудиться мы на благо родной земли», — сказал Александр Осипов.

Получение звания позволит установить в городе стелу с изображением герба Читы и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания.

Как сообщало ИА REGNUM, Чита и Забайкалье внесли огромный вклад в подготовку мобилизационных мероприятий советских войск как накануне войны — в столкновении на реке Халхин-Гол, так и на завершающем этапе Второй мировой войны. Об этом 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» известил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Помимо Читы, звания «Город трудовой доблести» удостоились еще 11 городов: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область).

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