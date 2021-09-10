Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-91 за весь период пандемии достигло 1797. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались ещё три человека.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По состоянию на 10 сентября в стационарах республики лечатся 319 пациентов с коронавирусом, 48 из которых находятся в реанимации. 22 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 386 коек: занято — 319, свободно — 67 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,6%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей на дому остаются 954 человека.