Вывоз мусора в четырёх муниципалитетах Чувашии обойдётся в 271 млн рублей
Чебоксары, 10 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В течение года в Чувашии вывозить твёрдые коммунальные отходы с территорий четырёх муниципальных образований, включая ряд районов Чебоксар, будут за 271,5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является общество «МВК «Экоцентр». Речь идёт об оказании услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, на территории города Чебоксары (Ленинский и Калининский районы, посёлок Новые Лапсары, микрорайон Новый город), Мариинско-Посадского района, Новочебоксарска и Чебоксарского района.
Контракт подписан с обществом «Тасат», цена договора составила 271 531 298 рублей 40 копеек. Это средства заказчика, полученные от регулируемого вида деятельности.
Услуги будут оказываться в течение года, по 12 августа 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора обществу «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чувашии. Он отвечает за весь цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами в республике.
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