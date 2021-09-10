Чебоксары, 10 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В течение года в Чувашии вывозить твёрдые коммунальные отходы с территорий четырёх муниципальных образований, включая ряд районов Чебоксар, будут за 271,5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Заказчиком является общество «МВК «Экоцентр». Речь идёт об оказании услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, на территории города Чебоксары (Ленинский и Калининский районы, посёлок Новые Лапсары, микрорайон Новый город), Мариинско-Посадского района, Новочебоксарска и Чебоксарского района.

Контракт подписан с обществом «Тасат», цена договора составила 271 531 298 рублей 40 копеек. Это средства заказчика, полученные от регулируемого вида деятельности.

Услуги будут оказываться в течение года, по 12 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора обществу «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чувашии. Он отвечает за весь цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами в республике.

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