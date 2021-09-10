Анива, Сахалинская область, 10 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Пожар произошел в жилом доме в Анивском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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По данным ведомства, возгорание произошло в двухэтажном частном доме № 3 по улице Ольховой в селе Троицкое. К моменту прибытия спасателей на место происшествия огнем была охвачена площадь в два квадратных метра. Отмечалось, что загорелась электропроводка в гараже дома. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пожар произошел в частном жилом доме в городе Балашове Саратовской области. В результате происшествия погиб ребенок.