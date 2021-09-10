Кызыл, 10 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Туве стоимость самого дешёвого бензина за минувшую неделю преодолела психологическую отметку в 50 рублей за литр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Так, за неделю с 30 августа по 6 сентября бензин марки Аи-92 подорожал на 50 копеек и теперь стоит 50,15 рублей. 95-й бензин автомобилисты республики смогут купить за 52,21 рублей, что на 25 копеек дороже, чем семью днями ранее.

Но наиболее существенно подорожало топливо марки Аи-98, которое стоит теперь 58,82 рублей за литр (+2,39 рублей за неделю). Стоимость дизельного топлива выросло на 17 копеек до 54,23 рублей за литр.

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