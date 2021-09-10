Чита, 10 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Заслуги Читы во время Великой Отечественной войны высоко оценили в России. Президент Владимир Путин 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» одобрил присвоение столице Забайкальского края почётного звания «Город трудовой доблести».

Правительство Забайкальского края Парад Победы в Чите

«Чита и Забайкалье внесли огромный вклад в подготовку мобилизационных мероприятий советский войск, как накануне войны — в столкновении на реке Халхин-Гол, так и на завершающем этапе Второй мировой войны.

Именно в Чите были проведены беспрецедентные мероприятия по концентрации частей Красной армии, их снабжения, что в конечном счёте и обеспечило быструю победу над Квантунской армией, насчитывающей более миллиона военнослужащих милитаристской Японии», — отметил в своём докладе президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшемся 9 сентября заседании оргкомитета «Победа» кроме Читы звания «Город трудовой доблести» удостоились еще 11 городов: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область).

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