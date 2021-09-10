Оренбург, 10 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Оренбурге рассматривается архитектурно-градостроительная концепция территории в Промышленном районе. Предполагается, что в зоне, граничащей с малоэтажной застройкой и площадкой производственных и коммунально-складских объектов, построят дома высотой до 25 этажей. Информация об этом опубликована на сайте министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбуржья.

Minarch.orb.ru Проект жилого квартала

Площадь территории проектирования составляет около 11 га. Жилищный фонд включает более 221 844,7 кв. метров общей площади квартир с расчетным населением 7395 жителей.

В основе планировочной структуры — сетка жилых кварталов. В них запланированы бульвары, пешеходные и велосипедные маршруты. Авторы проекта обещают тихие и зеленые дворы-парки, свободные от машин. Шумные спортивные площадки для футбола и баскетбола вынесены за периметры дворов на территорию бульвара, чтобы не беспокоить жильцов.

Для проживания людей предусмотрена разновысотная жилая застройка — 17, 24 и 25 этажей. Для каждого из жилых домов предусматриваются индивидуальные цветовые решения фасадов.

Градсовет рекомендовал проект к реализации и предложил застройщику учесть транспортные и социальные нагрузки на используемую часть города.

Стоит отметить, что многие оренбуржцы критично отнеслись к планам застройки Промрайона высотками. Горожане считают, что без строительства новых детсадов, школ и поликлиник район не справится с нагрузкой при появлении более 7 тыс. новых жителей.