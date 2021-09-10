Киев, 10 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Украинские вооруженные силы якобы способны захватить Донецк и Луганск в случае получения соответствующего приказа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 9 сентября в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Наша армия может выполнить любое задание… Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать», — сказал он.

Вместе с тем Данилов утверждает, что в Киеве не торопятся отдавать такой приказ, поскольку опасаются многочисленных жертв.

«Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — задался вопросом секретарь СНБО.

Он также напомнил, что украинские власти ранее разработали пять сценариев по урегулированию конфликта в Донбассе и придерживаются первого в списке — «политико-дипломатического». Чиновник пояснил, что Украина в рамках этого формата пытается договориться с Германией и Францией.

Данилов отверг вариант проведения переговоров с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Однако секретарь СНБО добавил, что считает правильной идею встречи украинского главы Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не вел переговоров со своими союзниками по поводу заморозки конфликта в Донбассе. Он уточнил, что украинские власти стремятся решить эту проблему, исходя из «интересов Украины».