Хух-Хото, Китай, , 07:10 — REGNUM В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая избран новый председатель правительства, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Внутренняя Монголия, КНР Lifeglobe.net

Ван Лися, этническая монголка, была избрана председателем автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая в результате выборов, прошедших 9 сентября.

Выборы состоялись во время пятой сессии 13-го Собрания народных представителей Автономного регионального Внутренняя Монголия, местного законодательного органа. Подробности не сообщаются.