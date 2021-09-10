Горно-Алтайск, 10 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай с начала пожароопасного периода зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 102,6 га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, перехода огня на дома и объекты инфраструктуры не допущено.

Лесной пожар

Кроме того, в регионе зафиксировано 20 возгораний сухой травы, в связи с чем 14 человек были привлечены к административной ответственности.

По словам главы минприроды Горного Алтая Екатерины Поваровой, в настоящее время на большей части территории региона установился третий класс пожарной опасности.

«На данный момент ситуация с лесными пожарами складывается достаточно благополучно, но впереди осень, когда население отправляется в лес за грибами и шишками, поэтому вопрос прохождения пожароопасного сезона должен оставаться на контроле», — добавил глава республики Олег Хорохордин.