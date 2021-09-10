Лондон, 10 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Бортпроводницы рассказали, с какой целью они встречают и приветствуют каждого пассажира при посадке на борт самолёта. Об этом 9 сентября пишет британский таблоид The Sun.

Цитата из х/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Стюардесса

Как пояснила одна из стюардесс, во время приветствия выполняется сразу несколько практических задач и дело не только в дружелюбии бортпроводниц. Здороваясь с пассажирами, бортпроводницы осматривают их с головы до ног, оценивая их способность помочь в возможной экстренной ситуации.

Кроме того, во время проверки посадочного талона стюардесса моментально «считывает» и физическое состояние пассажира, насколько хорошо он себя чувствует, состояние его здоровья. Многие бортпроводницы признались, что при общении с пассажирами во время полёта всегда ещё раз дают им оценку на готовность помочь во время внештатной ситуации.

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