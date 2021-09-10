Мехико, 10 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Ураган «Олаф» из Тихого океана переместился к побережью Мексики. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщает Служба гражданской защиты Мексики.

Planetacurioso.com Ураган

«Ураган «Олаф» обрушился на побережье! Предупреждаем о максимальной опасности центральной и южной части Южной Нижней Калифорнии», — говорится в сообщении службы.

Местных жителей призвали держаться подальше от окон, а также оставаться в безопасных местах вроде своих домов или временных убежищ до того момента, пока власти не заявят о том, что опасность миновала.

Согласно опубликованным данным Национальной комиссии по водным ресурсам, скорость ветра в эпицентре «Олафа» составляет 150 км/ч с порывами до 185 км/ч.

Временно приостановил работу аэропорт в Ла-Пасе, в городе также отменили школьные уроки. Стихия также угрожает северо-западу Мексики проливными дождями и возможными оползнями. Уровень осадков в Южной Нижней Калифорнии может достичь 250 мм, ливни ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас.