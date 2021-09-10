Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Шестнадцатилетняя девочка в Ленинградской области стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве после издевательств над бездомным мужчиной, видеозапись которых она выложила в соцсети. Такое решение приняли следователи после проведения проверки по факту появления видеозаписи, сообщили 10 сентября в СУ СКР по Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бездомный спит на улице

По данным следствия, несовершеннолетняя, 2006 года рождения, в посёлке Мга Кировского района Ленинградской области из хулиганских побуждений в присутствии другой девочки подожгла газовой зажигалкой бороду, а затем волосы на голове бездомного мужчины, 1957 года рождения, и выложила видеозапись своих противоправных действий в интернет.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — заявили в СУ СКР по Ленобласти.

Ранее на этот факт обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин и взял ситуацию на свой контроль.