Сургутский район, Югра, 10 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры прекращён отлов бездомных животных. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомная собака

Муниципальный контракт на оказание этих услуг с приютом «Дорога домой» истёк, а новый договор не заключён. Ранее отловленные собаки сейчас находятся в приюте без средств на пропитание. При этом одна бездомная собака, с учётом кормления и ветеринарной помощи, обходится в 200 рублей в день.

На данный момент в приюте ждут заключения контракта с администрацией Сургутского района на сумму около одного миллиона рублей. Однако, по словам руководства приюта, этих денег хватит лишь на то, чтобы покрыть расходы на содержание собак за два месяца — там пожизненно находятся более 150 агрессивных особей, выпускать которых на волю запрещено законом. Усыплять воистину дорогостоящих животных нельзя. Изменить сложившуюся ситуацию можно лишь на федеральном уровне, считают в приюте.

Директор департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи Сургутского района Дина Кузьмина сообщает, что в муниципалитете исчерпаны лимиты бюджетных ассигнований на отлов безнадзорных животных.

«У нас около 12 млн рублей в бюджете района было направлено на отлов животных. Да, наверное, это нужное дело, но, я считаю, что это колоссальные средства. В прошлом году у нас порядка 500 собачек было отловлено, на 1 августа — порядка 440 собачек. Подразумевается, что порядка 5% собак будут, ну, скажем так, забракованы, им будет присвоен статус агрессивных, то есть их нельзя выпускать на волю. Нехитрые математические подсчёты — три-четыре собачки мы должны ежегодно пожизненно содержать. Но у нас-то их с каждым годом всё больше. Надо изыскивать все возможные ресурсы, которые у нас имеются в бюджете. На сегодняшний момент экономией такой департамент ЖКХ администрации Сургутского района не располагает. Мы сегодня обращаемся, опять же, в округ за поддержкой, потому что это государственные полномочия», — пояснила чиновница.