Чебоксары, 10 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Чувашии перевозчики отказываются от обслуживания ряда муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам из-за их убыточности. Об этом сообщает региональное министерство транспорта по итогам совещания с муниципальными образованиями.

Cap.ru Совещание в Чувашии по вопросу организации муниципальных перевозок

В ведомстве подчёркивают, что одной из наиболее острых проблем в муниципалитетах является организация пассажирских перевозок. В минтрансе констатируют, что на муниципальных маршрутах, где действуют нерегулируемые тарифы, «в последнее время» перевозчики стали отказываться от работы.

«В частности, в Шемуршинском, Аликовском, Красноармейском районах прекращено обслуживание по ряду маршрутов. Это связано с низким пассажиропотоком и убыточностью», — говорится в сообщении.

По данным министерства, на муниципальном уровне регулируемые тарифы действуют только в трёх районах: Козловском, Урмарском и Ядринском.

Читайте также:Глава Чувашии рассказал о принципах транспортной реформы

Глава минтранса Владимир Осипов предложил местным властям «рассмотреть вопрос по переходу на регулируемый тариф на убыточных маршрутах», проанализировав потребность в перевозках и «при необходимости установить дополнительные маршруты».

Региональные чиновники делят ответственность за транспортное обслуживание, ссылаясь на то, что «ключевая задача» минтранса Чуваши — обеспечение «доступных и безопасных перевозок», в то время как муниципалитеты обязаны организовать транспортное обслуживание населения между поселениями в границах района.

Напомним, в марте 2021 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что первый этап планируемой транспортной реформы в республике коснётся Чебоксарской агломерации, а затем распространится на другие территории. Основные принципы реализации — перемещение за единую плату, безопасность, комфорт и надёжность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в течение сентября планируют ввести ограничения скоростного режима на четырёх магистралях: по проспекту Максима Горького, улицам Университетская, Энтузиастов и Калинина. Власти ссылаются на большое число аварий из-за высоких скоростей и отмечают, что максимальная скорость на данных участках составит 40 км/ч.