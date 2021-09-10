Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии вечером 9 сентября произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Управление ГИБДД по Республике Бурятия ДТП в Бурятии

По данным ведомства, 63-летний водитель автомобиля Toyota Surf в 1,5 км от села Тресково при выполнении маневра «поворот налево» совершил столкновении с мотоциклом «Хонда» под управлением водителя 1987 года рождения.

«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи», — отметили в управлении.

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