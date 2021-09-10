Абакан, 10 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) за неделю с 30 августа по 6 сентября снизились цены на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Литр бензина АИ-92 подешевел с 45,17 до 45,08 рубля; АИ-95 — с 48,12 до 48,02 рубля; АИ-98 — с 56,48 до 56,37 рубля.

Дизельное топливо также стала дешевле. Цена за литр снизилась с 51,55 до 51,46 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 30 августа по 6 сентября бензин подешевел в Красноярске.

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