Москва, 10 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 3 ноября 2021 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны России к АО «Сарапульский радиозавод» из Удмуртии. Сумма иска составляет почти 20 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление появилось в базе 31 августа 2021 года. Дело принято судьей Крикуновой. Речь идёт «о взыскании 19 956 912 рублей 67 копеек».

В феврале 2020 года суд уже рассматривал спор между сторонами, в основу которого лег контракт от 2016 года стоимостью более 238 млн рублей. По нему исполнитель должен был поставить средства радиотехнического обеспечения, навигации, посадки, руководства полетами, системы управления и связи. Суд тогда частично удовлетворил иск министерства, взыскав с завода вместо 206 млн рублей неустойки «за нарушение сроков поставки товара» всего 590 тыс. рублей. Также по встречному иску было взыскано 4,5 млн рублей уже с министерства.

Напомним, Сарапульскому радиозаводу в 2021 году исполнился 121 год. Предприятие было основано в Санкт-Петербурге в 1900 году, но в 1941 году эвакуировано в Удмуртию. Среди известной продукции завода — радиостанция «Магнолия» Р-123, ряд комплексов радиосвязи. На сегодня предприятие — одно из ведущих в РФ в сфере ОПК.