Пермь, 10 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете вскрыли капсулу времени из 1996 года. Мероприятия прошло в рамках празднования 100-летия вуза, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Содержимое капсулы времени

Капсулу заложил педколлектив и студенты в 1996 году с завещанием вскрытия в 2021 году. Содержимым стали значок к 75-летию университета, шкатулка и послание.

«Мы надеемся, что традиции нашего поколения перейдут к вам: бережно хранить, сохранять то, что было достигнуто нами. Будут продолжены новыми пожеланиями. Увы, не все из нас доживут до этого дня, когда вы будете читать это письмо. Но мы все сегодня улыбаемся вам и верим, что вы умнее, талантливее, человечнее нас, что вы бережете нашу хрупкую планету и профессия учителя так же престижна, так же значительна. И, конечно же, уже стала историей наша работа в XX веке. Мы оставляем вам свое дело, свое призвание, это наша жизнь, наши достижения, наши надежды. Мы работали для школы, работали для науки, мира и счастья. Надеемся, что не напрасно. И вы идете этим же путем», — зачитала послание декан факультета педагогики и психологии детства Ирина Ильина.

На церемонии присутствовали ветераны-участники события 1996 года — декан филологического факультета в период с 1989 по 2001 год Лариса Федорова и проректор по внеучебной работе в период с 1990 по 2011 год Алексей Ильин.

«Когда я писала это послание — было стремление к чему-то новому, к лучшим временам. За эти 25 лет есть многое, что можно вспомнить. Это было время надежд. Я очень рада, что сегодня эти ожидания, на мой взгляд, во многом исполнились», — поделилась Лариса Федорова.

После вскрытия капсулы времени из 1996 года состоялась закладка новой капсулы с завещанием вскрыть ее в 2046 году — в день 125-летия университета. Помимо послания в капсулу положили телефон с фото — видеоисторией с церемонии закрытия. Также в нишу ректор вложил подарок-сюрприз для коллектива вуза 2046 года.