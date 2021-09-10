Москва, 10 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Сроки начала коммерческой прокачки газа через трубопровод «Северный поток — 2» зависят от позиции Берлина. Такое заявление сделала 9 сентября в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Петр Данилов ИА Красная Весна Мария Захарова

Захарова отметила, что оппоненты проекта уже окончательно поняли, что остановить завершение «СП-2» «просто невозможно». Представитель МИД РФ пояснила, что проект является чисто коммерческим и пора перестать использовать его как предмет для политических спекуляций и предлог для незаконных санкций.

Кроме того, Захарова уточнила, что Россия может и дальше использовать маршрут прокачки газа в Европу, ведущий через территорию Украины, но это исключительно коммерческий вопрос. Важным фактором здесь является и конкурентоспособность альтернативных маршрутов.

Представитель МИД РФ напомнила о словах президента России Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Тогда российский лидер сделал заявление, что пока нет точной информации по объёму поставок газа в Европу, невозможно гарантировать транзит газа через территорию Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия может продолжать транзит газа через Украину, если для этого будут определены все факторы, важнейшим из которых является объём поставок газа в Европу.