Новосибирск, 10 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Новосибирске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В городе открыли дополнительный прививочный пункт — на улице Красных Зорь, 1/1 (ООО «Авалон»), сообщили в мэрии муниципалитета.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«На базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям», — напомнили в мэрии.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам call-центров поликлиник; на едином портале «Госуслуги» или по телефону единой регистратуры 124.