Пекин, 10 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Регулятор ценных бумаг Китая пообещал принять дополнительные меры по расширению открытости, одновременно призывая к укреплению трансграничного сотрудничества в области регулирования, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

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По словам председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая ИХуэйманя, Китай изучит и введет соответствующие меры для дальнейшего расширения открытости, включая расширение программ по подключению к фондовым рынкам страны и увеличение поставок международных фьючерсных продуктов.

Крупные мировые финансовые центры с развитыми рынками капитала должны предлагать услуги глобальным инвесторам и содействовать трансграничному финансированию и инвестициям, отметил И, подчеркнув, что центры не должны использоваться в качестве платформы и инструмента для правительств для подавления других стран.

Придерживаясь принципов взаимного уважения, эффективной коммуникации, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, Китай будет осуществлять прагматичное сотрудничество с соответствующими сторонами в таких областях, как надзор за трансграничным аудитом и сотрудничество правоохранительных органов, добавил он.