Манагуа , 10 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что Куба ведет битву против жёсткой блокады со стороны США. Об этом он заявил во время выступления, приуроченного к 42-й годовщине Национальной полиции Никарагуа, сообщает Prensa Latina.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

По его словам, по гуманитарным причинам США должны были приостановить санкции против Кубы, однако нынешнее правительство сделало всё, чтобы сохранить преемственность санкций, введённых администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ортега отметил, что таким образом со стороны США совершается преступление против человечности, потому что нарушаются права человека целого народа.

Он также заверил, что Никарагуа и впредь будет солидарна с кубинским народом, внося свою минимальную лепту в его борьбу против блокады США. Президент Никарагуа предсказал, что, несмотря на американскую агрессию, Куба добьется успеха.

Ортега также упомянул агрессию, которой со стороны США подвергся народ Венесуэлы, став жертвой безжалостной экономической войны и жестокой блокады.