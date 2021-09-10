Мехико, 10 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Территории мексиканского штата Нижняя Калифорния Южная достиг ураган первой категории «Олаф», 9 сентября сообщила на своей странице в Twitter Национальная метеорологическая служба Мексики.

Mariamichelle Ураган

По информации ведомства, он проходит муниципалитет Лос-Кабос, в котором находятся два небольших курортных города — Кабо-Сан-Лукас и Сан-Хосе-дель-Кабо. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за приближения урагана «Олаф» власти Нижней Южной Калифорнии объявили «красный», высший по степени опасности, уровень тревоги и отменили занятия в школах, а также приостановили работу государственных учреждений в регионе.