Тегеран, 10 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. 9 сентября президент Ирана Ибрагим Раисизаявил о проведении необходимой подготовки для повторного открытия образовательных центров, а также возобновления экономической деятельности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси выступил с комментариями на заседании Национальной целевой группы по борьбе с COVID-19, в ходе которого приветствовал усилия, предпринятые в стране различными секциями в борьбе с пандемией.

Раиси сообщил, что к настоящему времени в рамках кампании по борьбе с пандемией были предприняты четыре шага, которые включают местное производство вакцин, ускоренный импорт вакцин, активизацию кампании вакцинации, а также разумные и целенаправленные ограничения.

Президент отметил, что после успешного выполнения четырех шагов настало время сделать пятый шаг, который заключается в открытии образовательных центров, а также возобновлении экономической деятельности с заменой ненужных ограничений целенаправленными и разумными.