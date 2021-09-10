Новосибирск, 10 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области в настоящее время реализуется проект специализированных классов медицинского направления на базе общеобразовательных организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

http://www.eduportal44.ru Класс

По словам начальника управления образовательной политики в сфере общего образования министерства образования области Елены Плетневой, основная программа специализированного класса даст возможность не только повышать качество обучения по базовым предметам — химии и биологии, но и приглашать представителей медицины для проведения элективных и спецкурсов, а также дополнительных образовательных программ, связанных с направлениями медицины.

«Высокое качество обучения позволит выпускникам успешно поступить в профильные вузы и колледжи и успешно освоить профессиональные программы», — уточнила она.

Цель создания медицинских классов — подготовка осознанного выбора профессий в сфере здравоохранения.

Медицинские классы появятся на базе общеобразовательных организаций, начиная с 10 класса: в Новосибирске — шесть классов, один в Бердске и один в Куйбышеве. Предполагается, что практика будущих медиков будет проходить в специальной лаборатории, где есть медицинские тренажёры, измерительные приборы, макеты органов, оборудование для первой помощи.