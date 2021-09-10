Тегеран, 10 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. 9 сентября иранский чиновник назвал поведение мировых держав перед лицом пандемии COVID-19 несправедливым и противоречащим духу демократии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ахмед Надери, который принимает участие в Пятой всемирной конференции спикеров парламента в Вене в качестве председателя комитета Межпарламентского союза Ирана, рассказал журналистам IRNA, что во время конференции он сосредоточился на теме «COVID-19 и демократии».

Он подчеркнул, что после вспышки и распространения коронавирусной инфекции некоторые страны жестоко и несправедливо оказывают сильное давление на другие государства.

Надери сообщил, что парламенты могут предотвратить антидемократические действия с помощью надлежащего законодательства.

Он отметил, что иранская делегация в ходе конференции в основном сосредоточилась на необходимости уважения культур и ценностей коренных народов.