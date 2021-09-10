Мехико, 10 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. «Красный» уровень тревоги, высший по степени опасности, объявили власти мексиканского штата Нижняя Южная Калифорния из-за приближения урагана «Олаф». Об этом 9 сентября сообщило издание Milenio со ссылкой на региональные власти.

Ураган

Ожидается, что стихия достигнет территории штата в ближайшие часы и усилится до второй категории. Губернатор Нижней Южной Калифорнии Карлос Мендоса отменил занятия в школах и работу государственных учреждений 10 сентября.

Власти также призвали жителей региона соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями о погоде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США объявил, что тропический шторм «Олаф» усилился до урагана первой категории.