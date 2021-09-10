Москва, 10 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Празднование Дня города в Москве традиционно проходит с большим размахом, отличаясь насыщенным сценарием и интересными решениями. Подготовка к празднику, назначенному на 11−12 сентября, уже началась — комплекс городского хозяйства устроил российской столице генеральную уборку. Как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, вымыты мосты, туннели, фонтаны, памятники и другие важные объекты городского ландшафта.

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«Проведены масштабные работы, которые включают промывку, покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры. Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную», — заявил Бирюков.

Он также сообщил, что перед наступлением осенне-зимнего сезона городские автодороги и тротуары отмыли специальным шампунем, который безвреден с точки зрения экологии, но при этом отлично убирает мазутные пятна, потеки масла и другие сложные загрязнения. Кстати, сотрудники городских служб вымыли также и другие дорожные объекты — указатели, информационные щиты, знаки, барьеры и шумозащитные ограждения.

Не забыли московские власти и о традиционном праздничном украшении — столичные цветники и клумбы, особенно расположенные в центре города и возле крупных магистралей, также приведены в полный порядок.