Чебоксары, 10 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют установить скоростной режим до 40 км/ч на четырёх основных магистралях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на управление ЖКХ.

Cap.ru Заседание комиссии по вопросам развития транспортной сети и безопасности дорожного движения в Чебоксарах

В администрации планируют ввести ограничения дорожного движения по проспекту Максима Горького, улицам Университетская, Энтузиастов и Калинина: максимальная скорость на данных участках составит 40 км/ч. Планируется, что это ограничение вступит в силу в течение сентября.

Власти ссылаются на необходимость усиления безопасности дорожного движения, напоминая, что около трети всех аварий происходит из-за нарушения скоростного режима. По данным исследования, которое приводят в мэрии, при скорости 32 км/ч погибают 5% пешеходов и большинство травм носят лёгкий характер, а при движении в 64 км/ч погибают 85% пешеходов.

В мэрии заявляют, что ограничительные меры, введённые ранее на Эгерском бульваре и улице К. Иванова, не повлияли на пропускную способность, но при этом сократилось количество ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах планируют расширить сеть платных муниципальных парковок. В настоящее время работают 25 платных парковок на 774 машино-места, дополнительно изучаются ещё 45 площадок.