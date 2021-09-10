Новосибирск, 10 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области за 35 календарную неделю — с 30 августа по 5 сентября зарегистрировано более 12 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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«Основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют подростки старше 15 лет и взрослые», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что вирусы гриппа на 35 неделе не установлены.

В Роспотребнадзоре уточнили, что после периода отпусков и начала занятий в образовательных организациях возможен небольшой подъём сезонной заболеваемости ОРВИ и COVID-19.