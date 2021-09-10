Тегеран, 10 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 9 сентября министры иностранных дел Ирана и России совместно подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел ИранаХосейн Амирабдоллахиан в беседе сСергеем Лавровымобсудил ряд вопросов, включая двусторонние отношения, встречу официальных лиц в кулуарах Шанхайского саммита, укрепление сотрудничества по сдерживанию вспышки коронавируса, вопросы, касающиеся въезда деловых людей в Россию, региональные события, инициативы, касающиеся Афганистана, и вопросы, связанные с СВПД.

Амирабдоллахиан подчеркнул, что Иран ожидает увеличения импорта вакцины Sputnik в соответствии с действующими соглашениями. Он поблагодарил российскую сторону за принятые меры по решению вопросов, связанных с возвращением иранских студентов в Россию.

Обе стороны подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане, которое охватывало бы все группы афганского народа.