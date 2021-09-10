Тегеран, 10 сентября 2021, 07:58 — REGNUM 9 сентября посол и постоянный представитель Ирана в Вене Казем Гарибабади предупредил атомное агентство при ООН, что любые контрпродуктивные действия могут сорвать переговоры о возможном возобновлении ядерной сделки Ирана 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«@iaeaorg не может отмежеваться от судьбы СВПД», — написал Гарибабади в твиттере, предупредив, что «любые контрпродуктивные действия нарушают переговорный процесс».
Дипломат также заявил:
«Конечно, я надеюсь, что на следующей неделе возобладает мудрость по следующим пунктам:
— сотрудничество ради сотрудничества
— добрая воля за добрую волю
— действие за действие».
Гарибабади также подчеркнул, что деполитизация, беспристрастность, независимость и профессионализм имеют важное значение для доверия государств-членов к работе МАГАТЭ.
«Агентству следует планировать расширение сотрудничества и взаимодействия со своими партнерами, а не разжигать недоверие», — подчеркнул иранский дипломат.
Сезонное заседание Совета управляющих МАГАТЭ должно состояться в австрийской столице 13 сентября.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих, что его инспекции на иранских ядерных объектах значительно сократились и столкнулись с серьезными ограничениями.